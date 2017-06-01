Darıca'da Mahalle İftarları Başladı

İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak , vatandaşlara yemek dağıtıp hayırlı ramazanlar diledi. İftar yemeğinin ardından topluca dua edilirken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı kısa selamlama konuşmasında, bu tür etkinlikler sayesinde insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının arttığı ve komşuluk ilişkilerinin geliştiğini ifade ederek davetlerine icabet eden bütün mahalle halkına teşekkür etti.

RAMAZAN AYINI DOLU DOLU GEÇİRİYORUZ

Başkan Karabacak konuşmasında ramazan ayını huzur içinde geçirdiğimize vurgu yaparak, “ saygıdeğer mahalle sakinleri öncelikle ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu mahalle iftarlarımızın amacı zengini ve fakiri ile genci ve yaşlısıyla hep birlikte oruçlarımızı açıp hep birlikte dua edebilmektir. Şükürler olsun ki ramazan ayını huzur içinde geçiriyoruz. İlçemizde değişik etkinliklerle dolu dolu bir ramazan ayı yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kadir Gecesine ve bayrama da hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Hayırlı ramazanlar” diyerek konuşmasını tamamladı.

MAHALLE İFTARLARI HAFTA SONU DEVAM EDİYOR

Darıca Belediyesi Geleneksel Mahalle İftarları hafta sonu F. Çakmak ve K.Karabekir Mahallelerinde devam edecek. Mahalle iftarları 03 Haziran 2017 Cumartesi günü F. Çakmak Mahallesi Merkez Camii önünde, 04 Haziran 2017 Pazar günü ise K.Karabekir Mahallesi eski muhtarlık önünde devam edecek.