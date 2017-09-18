Darıca'da maraton hazırlıkları başladı

15 Ekim 2017 tarihinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu için hazırlıklar başlarken, geçtiğimiz hafta başlayan kayıtlarda şu ana kadar 500 kişi başvuru yaptı.

Bölge halkının yıllardır yoğun ilgi gösterdiği ve Darıca Yarı Maratonu ile aynı gün koşulacak olan Halk Koşusu’na da binlerce insanın katılarak maraton heyecanına ortak olması bekleniyor. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na katılmak ve maraton hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.daricayarimaraton.com/ sitesinden veya +90 262 745 68 50 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

ÖNEMLİ İSİMLER YARIŞACAK

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ve ülkemizin en önemli atletizm organizasyonlarından birisi haline gelen Darıca Yarı Maratonu’nda bu yıl da Türk Atletizm dünyasının efsane isimlerinin yanı sıra değişik ülkelerin önemli sporcuları yarışacak. Darıca Yarı Maratonu’nda erkekler ve bayanlarda birincilere 5 000 $ ödül verilirken, ikincilere 3 000 $, üçüncülere ise 2 000 $ ödül verilecek. İlk on dereceye giren sporcuların tamamı ödüle hak kazanırken geçen yıllarda olduğu gibi dünya rekoru kıran yarışmacı olması durumunda 50 000 $ büyük ödülü kazanacak. Halk koşusunda ise tüm koşuculara günün anısına düzenlenen kupa ve tişörtler verilecek ayrıca yarışı tamamlayanlar madalya ile ödüllendirilecek.