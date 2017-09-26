DARICA’DA MARATON HEYECANI BAŞLADI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğinde Darıca Belediyesi Teras Cafe & Restaurant’ta düzenlenen toplantıya Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında ilkemizin önemli spor organizasyonlarından birisi haline gelen Darıca Yarı Maratonu için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi temennisinde bulundular.





Millet Koşuyor, Türkiye Buluşuyor

Katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Millet Koşuyor, Türkiye Buluşuyor” sloganıyla düzenleyecekleri 6. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “her yıl bir önceki yıldan daha fazla katılımcıyla düzenledikleri organizasyonun sadece Darıca için değil Kocaeli için de önemli bir marka değeri olduğunu ifade ederek, “ bu yıl özellikle aynı gün koşulacak olan halk koşusuna 6 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Bu noktada ilçemizde görev yapan eğitimcilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Özellikle öğrenci kardeşlerimizi bu etkinliğe davet ederek ilçemizde bir spor kültürü oluşmasını sağlamalıyız. Darıca’da görev yapan eğitimcilerimiz, bizleri hiç bir organizasyonda yalnız bırakmadılar. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise ilçeye değer katan bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışın tamamlanmasına kadar herkesin üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancını dile getirdi. Programın sonunda okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri Halk Koşusu için kayıt formları ile göğüs numaralarını aldılar.







