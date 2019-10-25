Darıca'da Milli Mücadele ve Cumhuriyet anlatıldı

Darıca Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü dolaysıyla “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” konulu söyleşi ve sergi düzenlendi. Cumhuriyetin kolay kazanılmadığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesin bu vatana sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Darıca Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü dolaysıyla “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” konulu söyleşi ve sergi düzenlendi. Türkiye’de tanınan ve sevilen Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in konuşmacı olduğu söyleşi Darıcalılar tarafından yoğun ilgi gördü.

MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ HERKESE AÇIK

Söyleşi öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in katıldığı törenle Milli Mücadele sergisinin açılışı gerçekleşti. Başkan Bıyık ve Şimşirgil’in açılış kurdelesini kestiği sergide Milli Mücadele dönemini anlatan orijinal fotoğraflar sergileniyor. Darıcalılara Milli Mücadele’nin ilk yıllarını anlatan sergi, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek insanlara o duyguları yaşatan serginin muhakkak görülmesi gerektiğini ifade ederek Darıcalı hemşerilerini sergiyi gezmeye davet etti.

BIYIK: “CUMHURİYET KOLAY KAZANILMADI”

Serginin ardından Milli Mücadele ve Cumhuriyet konulu söyleşi gerçekleşti. Söyleşi öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Milli Mücadele sergisinde incelediğimiz fotoğraflarda bir kez daha gördük. Bu topraklar kanla kazanıldı. Binlerce vatan evladının kanıyla sulanan bu toprakların kıymetini bilmeliyiz. Milli Mücadeleyi iyi anlamalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

ŞİMŞİRGİL DARICALILARI GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Darıcalılara Milli Mücadele yıllarında yaşananları ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlattı. Kendine has üslubuyla Darıcalıları geçmişe götüren Şimşirgil, Türklerin 7 düvel değil 700 düvel de gelse boyun eğmeyeceğini söyledi. Milli Mücadelenin milli birlik ve beraberlikle kazanıldığını ifade eden Şimşirgil, aynı milli birlik bilincine günümüzde de ihtiyacımız olduğunu ifade ederek gençlerin tarihini iyi okuyup bilinçlenmeleri gerektiğini söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sunumu nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e teşekkür ederek ay yıldızlı Gönül Birliği kapısı hediye etti.







