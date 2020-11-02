Darıca'da Modern Spor Salonu

Darıca Belediyesi’nin Deniz Yıldızları Erkekler Yüzme Havuzu altında faaliyete başlayan spor salonunda gençler birçok branşta profesyonel eğitim alarak geleceğe hazırlanırken spora ve sporcuya her zaman destek olan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’nın spor şehri olması için çalışıyoruz” dedi.

Darıca Belediyesi, sporu ve sporcuyu desteklemeye ve spor alanında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Deniz Yıldızları Erkekler Yüzme Havuzu altında faaliyete başlayan modern spor salonu adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor. 15 Temmuz Spor Okulları kapsamında Karate, Boks, Eğlenceli Atletizm, Muay Thai, Tekvando ve Halk oyunları branşlarında milli takım hocaları eşliğinde çalışmalar devam ederken gençler geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor.

BIYIK: “DARICA’NIN BİR SPOR ŞEHRİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini ifade eden ve Darıca’nın spor şehri olması için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Spor yapmak isteyen herkesin yanında ve destekçisi olacağız. Nenehatun mahallemize kazandırdığımız modern spor salonu ilçemizde önemli bir eksiği giderdi. Gençlerin spor yapmasını önemsiyoruz. Darıcamızın gençlerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve geleceğin şampiyonlarının bizim gençlerimizden çıkmasını istiyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde yetiştirdiğimiz başarılı sporcuların elde ettikleri başarılar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kulüp başkanımız Hüsamettin Ergül ve kıymetli hocalarımızla birlikte yeni sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. Darıca’nın tam anlamıyla bir spor şehri olması adına canla başla çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Spor yapmak isteyen bütün gençlerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.











