Darıca’da Okul Bahçelerine Fidan Dikiliyor

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere yönelik okul bahçelerine fidan dikin çağrısına ilk cevap Darıca’dan geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıca’daki bütün okullara öğretmenler için fidan gönderildi.

BAŞKAN BIYIK FİDAN DİKTİ

Darıca’daki bütün okulların bahçelerinde fidan dikimi gerçekleştirilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve öğretmenlerle birlikte Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Fıstık ve Sedir ağacı fidanlarını toprakla buluşturan ve can suyunu veren Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde ilçe genelindeki tüm okullara fidan gönderildiğini ifade etti.

YEŞİLİ SEVMELİ VE KORUMALIYIZ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha yeşil bir Darıca ve Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hatay’da, Maraş’ta ve Adana’da çıkan orman yangınları bizim de yüreğimizi dağladı. Yeşili sevmeli ve korumalıyız. Yarınlara daha yeşil bir ülke bırakmak hepimizin görevi. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı sonrası Darıca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilçemizdeki bütün okullarımızda fidanları okul bahçelerinde toprakla buluşturduk. Geçtiğimiz yıl ilk okul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerimize yönelik “İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı” projesi kapsamında 4 bin adet çam ağacı fidanı dağıtmıştık. Bu yıl da yine birinci sınıflara yönelik zeytin fidanı dağıtımı yapıyoruz. Orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız” dedi.





