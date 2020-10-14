banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Okul Bahçelerine Fidan Dikiliyor

Başkan Muzaffer Bıyık, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Darıca'da Okul Bahçelerine Fidan Dikiliyor

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:21

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere yönelik okul bahçelerine fidan dikin çağrısına ilk cevap Darıca’dan geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıca’daki bütün okullara öğretmenler için fidan gönderildi.

BAŞKAN BIYIK FİDAN DİKTİ

Darıca’daki bütün okulların bahçelerinde fidan dikimi gerçekleştirilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve öğretmenlerle birlikte Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Fıstık ve Sedir ağacı fidanlarını toprakla buluşturan ve can suyunu veren Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde ilçe genelindeki tüm okullara fidan gönderildiğini ifade etti.

YEŞİLİ SEVMELİ VE KORUMALIYIZ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha yeşil bir Darıca ve Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hatay’da, Maraş’ta ve Adana’da çıkan orman yangınları bizim de yüreğimizi dağladı. Yeşili sevmeli ve korumalıyız. Yarınlara daha yeşil bir ülke bırakmak hepimizin görevi. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı sonrası Darıca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilçemizdeki bütün okullarımızda fidanları okul bahçelerinde toprakla buluşturduk. Geçtiğimiz yıl ilk okul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerimize yönelik “İlk Ses, İlk Nefes, İlk Harf Ormanı” projesi kapsamında 4 bin adet çam ağacı fidanı dağıtmıştık. Bu yıl da yine birinci sınıflara yönelik zeytin fidanı dağıtımı yapıyoruz. Orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret Simülasyonu Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret Simülasyonu
Gebze ile OSB’ler Arası Yol Bitmek Üzere Gebze ile OSB’ler Arası Yol Bitmek Üzere
Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor Kocaeli`de Hava Ve Çevre Kirliliği Öldürüyor
Valimiz Seddar Yavuz, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor Valimiz Seddar Yavuz, Gönül Köprüleri Kurmaya...
Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde Devam Etti Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde...
Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yapay Zeka Desteği İle Milli Paralarla Ticaret...
BTP Lideri Hüseyin Baş Milli Ekonomi Modeli’de yer alan Milli Paralarla Ticaret’in Simülasyonunu oluşturmak...

Haberi Oku