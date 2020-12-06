Darıca'da park ve sahillerde sessizlik hakim

Yaz aylarında pandemiye rağmen boş kalmayan Cevher Dudayev Parkı, uzun bir aradan sonra sessizliğe büründü.
Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.
AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Darıca ilçesinde de uyuldu.
Yaz aylarında pandemiye rağmen boş kalmayan Cevher Dudayev Parkı, uzun bir aradan sonra sessizliğe büründü.
Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.