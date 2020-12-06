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Darıca'da park ve sahillerde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Darıca ilçesinde de uyuldu.

Darıca'da park ve sahillerde sessizlik hakim

06 Aralık 2020 Pazar 15:01

Yaz aylarında pandemiye rağmen boş kalmayan Cevher Dudayev Parkı, uzun bir aradan sonra sessizliğe büründü.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.



AA
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