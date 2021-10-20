Darıca’da Parklar Herkese Hitap Ediyor

Darıca Belediyesi, aynı zamanda bir yaşam alanı olan parkların herkese hitap etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan ilçeye modern parklar ve sosyal donatı alanları kazandıran ekipler, bir yandan da mevcut parklarda bakım onarım çalışmalarını aksatmıyor.









Darıca’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve daha yeşil bir Darıca inşa etmek için çalışan Darıca Belediyesi, ilçe genelinde bulunan bütün parklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan ilçeye yeni parklar ve sosyal donatı alanları inşa eden Darıca Belediyesi, bir yandan da mevcut parklarda bakım onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çapalama, çim biçme, temizlik, sulama ve budama işlemlerini rutin bir şekilde gerçekleştirerek, parklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

PARKLAR HERKESE HİTAP EDİYOR

Yeni inşa edilen parklar ve semt sahalarıyla birlikte mevcut parkların da herkese hitap etmesi için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken ekipler, spor alanları, oturma alanları ve çocuk oyun alanları gibi her detayı düşünerek parkların 7’den 70’e herkese hitap etmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçirmesi ve parkların Darıcalıların uğrak yeri olması için çalışan ekipler bakım onarım çalışmalarının yanı sıra farklı türde bitki türleriyle de parkları donatıyor.

























