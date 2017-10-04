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Darıca’da patlama!

Darıca Bayramoğlu’nda patlama meydana geldi.

Darıca'da patlama!

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:10

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Eren Sitesi’nde bulunan bir dairede patlama meydana geldi. Patlamanın sesini duyan çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Patlama sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, patlama esnasında evde bulunan 2’si kadın 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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