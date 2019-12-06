Darıca'da polisler KADES Bilgilendirmesi

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kocaeli

Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.