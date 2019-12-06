Darıca'da polisler KADES Bilgilendirmesi

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ve ilçe emniyet müdür yardımcısı Faruk Bilen'in de katıldığı etkinlikte, vatandaşlar, kadın şiddetine tepki amacıyla ellerini boyayarak baskı resim alanına el izlerini bıraktı.
Hasret Dağlı isimli genç kız, cep telefonundaki KADES uygulamasından acil durum sinyali gönderdi. Polis ekipleri, yardım çağrısından 3 dakika sonra olay yerine geldi.
Vatandaşlar uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, KADES uygulamasını tanıtan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür etti.