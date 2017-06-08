Darıca'da Ramazan Bereketi

Darıca da Mahalle iftarları Bağlarbaşı Mahallesi’nde devam ederken, mahalle halkı ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyor.

Bağlarbaşı Ortaokulu’nun bahçesinde düzenlenen Mahallle İftarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, iftar öncesi vatandaşlara yemek dağıtan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle mahalle halkının beğenisini kazanırken, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, mahalle halkı aynı sofrada iftarını açıp, aynı dileklerle dua ettiler.

Yenilen yemeğin Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı kısa selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden herkese teşekkür ederek ülkemizin birliği ve beraberliği için dua ederek herkese hayırlı ramazanlar diledi.