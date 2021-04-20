Darıca’da Ramazan dolu dolu geçecek

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı nedeniyle toplu etkinlikler iptal olurken Darıca Belediyesi,
sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.
Yaptığı farklı çalışmalarla örnek olan Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için Darıcalılara
sürpriz programlar hazırladı. Bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aksatmadan
gece gündüz sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da 11 ayın sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun
yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLANACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları
için adım atan ve 7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan
eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve
sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatacak. 20 Nisan Salı günü saat
18.30’da tasavvuf müziği dinletisi ile başlayacak olan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri, 11 Mayıs
Salı günü saat 18.30’da Hacivat-Karagöz oyunu ile son bulacak ve bütün programlar sosyal medyadan
canlı yayınlanacak.
KADİR GECESİ’NE ÖZEL PROGRAM
Orta oyunları ve Meddah gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da
Darıcalıların Ramazanı ruhuna uygun bir şekilde geçirmesi sağlanacak. 7’den 70’e herkese hitap
edecek şekilde programlar hazırlayan Darıca Belediyesi, ney dinletisi, tasavvuf müziği dinletisi ve halk
müziği dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlarla sosyal medyada buluşacak. Kadir Gecesi için de özel
bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi dünyaca ünlü hafız Mehmet
Bilir’i Darıcalılarla buluşturacak. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak Kadir Gecesi özel
programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
BIYIK: “RAMAZAN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde
geçirmek istediklerini ifade ederek “Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her
zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte.
Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal
medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız.
Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşerilerimin
ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek
Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde
Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.