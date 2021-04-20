Darıca’da Ramazan dolu dolu geçecek

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için dolu dolu bir program hazırladı.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı nedeniyle toplu etkinlikler iptal olurken Darıca Belediyesi,

sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.

Yaptığı farklı çalışmalarla örnek olan Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için Darıcalılara

sürpriz programlar hazırladı. Bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aksatmadan

gece gündüz sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da 11 ayın sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun

yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLANACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları

için adım atan ve 7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan

eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve

sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatacak. 20 Nisan Salı günü saat

18.30’da tasavvuf müziği dinletisi ile başlayacak olan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri, 11 Mayıs

Salı günü saat 18.30’da Hacivat-Karagöz oyunu ile son bulacak ve bütün programlar sosyal medyadan

canlı yayınlanacak.

KADİR GECESİ’NE ÖZEL PROGRAM

Orta oyunları ve Meddah gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da

Darıcalıların Ramazanı ruhuna uygun bir şekilde geçirmesi sağlanacak. 7’den 70’e herkese hitap

edecek şekilde programlar hazırlayan Darıca Belediyesi, ney dinletisi, tasavvuf müziği dinletisi ve halk

müziği dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlarla sosyal medyada buluşacak. Kadir Gecesi için de özel

bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi dünyaca ünlü hafız Mehmet

Bilir’i Darıcalılarla buluşturacak. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak Kadir Gecesi özel

programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

BIYIK: “RAMAZAN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde

geçirmek istediklerini ifade ederek “Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her

zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte.

Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal

medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız.

Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşerilerimin

ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek

Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde