Darıca'da ramazan sevinci

DARICA’DA RAMAZAN SEVİNCİ



Sokak iftarları, sahur programları, teravih namazları sonrası Osmanlı Şerbeti ikramı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn'e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi, çocukların eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunları ile ilçe halkı Ramazan ayını dolu dolu geçirecek.

ANADOLU’NUN LEZZETLERİ DARICA SOFRALARINDA OLACAK

Darıca Belediyesi Anadolu'nun eşşiz lezzetlerini ve sofra kültürünü, Ramazan ayında Darıca halkı ile buluşturuyor. Geleneksel kültürümüzü ve değerlerimizi her platforma ön plana çıkaran Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bu Ramazan ayında Anadolu Lezzet Mirasını Darıca halkı ile buluşturarak bir ilke imza atacak. Bu çerçevede Darıca Belediyesi, Ramazan ayı süresince 12 mahallede Anadolu’nun kadim tariflerini vatandaşlara sunacak. İsteyen herkesin katılabileceği sokak iftarlarında, Anadolu’nun çok özel tarifleri vatandaşlarla buluşacak. Darıca Belediyesi ayrıca bu yıl bir başka etkinliği de hayata geçirerek sahilde her akşam 500 kişiye sahur kahvaltısı ikramında bulunacak.

OSMANLI ŞERBETİ İLE DAMAKLAR TATLANIYOR