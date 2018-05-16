Sokak iftarları, sahur programları, teravih namazları sonrası Osmanlı Şerbeti ikramı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn'e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi, çocukların eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunları ile ilçe halkı Ramazan ayını dolu dolu geçirecek.
Darıca'da ramazan sevinci
İlk akşam kılınan teravih namazlarıyla başlayan Ramazan ayı Darıca’da düzenlenecek etkinliklerle oldukça renkli geçecek.
Sokak iftarları, sahur programları, teravih namazları sonrası Osmanlı Şerbeti ikramı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn'e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi, çocukların eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunları ile ilçe halkı Ramazan ayını dolu dolu geçirecek.