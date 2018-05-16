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Darıca'da ramazan sevinci

İlk akşam kılınan teravih namazlarıyla başlayan Ramazan ayı Darıca’da düzenlenecek etkinliklerle oldukça renkli geçecek.

Darıca'da ramazan sevinci

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:34

 DARICA’DA RAMAZAN SEVİNCİ

Sokak  iftarları, sahur programları, teravih namazları sonrası Osmanlı Şerbeti ikramı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn'e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi, çocukların eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunları ile ilçe halkı Ramazan ayını dolu dolu geçirecek.
ANADOLU’NUN LEZZETLERİ DARICA SOFRALARINDA OLACAK
Darıca Belediyesi Anadolu'nun eşşiz lezzetlerini ve sofra kültürünü, Ramazan ayında Darıca halkı ile buluşturuyor. Geleneksel kültürümüzü ve değerlerimizi her platforma ön plana çıkaran Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bu Ramazan ayında Anadolu Lezzet Mirasını Darıca halkı ile buluşturarak bir ilke imza atacak. Bu çerçevede Darıca Belediyesi, Ramazan ayı süresince 12 mahallede Anadolu’nun kadim tariflerini vatandaşlara sunacak. İsteyen herkesin katılabileceği sokak iftarlarında, Anadolu’nun çok özel tarifleri vatandaşlarla buluşacak. Darıca Belediyesi ayrıca bu yıl bir başka etkinliği de hayata geçirerek sahilde her akşam 500 kişiye sahur kahvaltısı ikramında bulunacak.
OSMANLI ŞERBETİ İLE DAMAKLAR TATLANIYOR
Darıca Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir güzel geleneği devam ettirerek tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam farklı bir camide teravih namazlarının ardından vatandaşa Osmanlı Şerbeti ikramında bulunan Darıca Belediyesi’nin bu güzel uygulaması vatandaşları da bir hayli memnun ediyor. Osmanlı dönemlerinde başlayan ve zamanla unutulmaya yüz tutan bu güzel geleneğin devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılması için çabaladıklarını ifade eden Başkan Karabacak,  cemaatle birlikte şerbetin tadına bakarken kendisi de vatandaşlara şerbet ikramda bulunuyor.

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