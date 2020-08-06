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Darıca’da ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Darıca’da da denetimler gerçekleşti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurum müdürleriyle birlikte denetime çıktı.

Darıca'da ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi yapıldı

06 Ağustos 2020 Perşembe 20:02

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapılırken bu kapsamda Darıca’da da denetimler gerçekleştirildi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberlerinde Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte Darıca’da pazar ve esnaf denetimleri gerçekleştirdi.

BIYIK’TAN MASKE VE MESAFE ÇAĞRISI

Darıca’da Perşembe pazarının yanı sıra iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, denetimlerde esnaf ve vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymalarını isteyerek “İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Darıca Kaymakamlığımızla birlikte ilçemizde denetimler gerçekleştirdik. Koronavirüs salgınını ancak el ele vererek yenebiliriz. Herkesin bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafe kuralına her zamankinden daha fazla özen göstermeliyiz. Vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını özellikle istiyoruz” diye konuştu. Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet de ederek mücadeleye destek vermelerini istedi.

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