Darıca'da Sahne Ağrılıların

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ağrılılar Derneği türkü ve halaylarla vatandaşlara yörelerinin en güzel gelenek ve göreneklerini tanıttılar.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman hemşerilerini gecede yalnız bırakmazken, program öncesi dernek yönetimi protokolü Ağrı Yöresinin geleneksel lezzetleriyle ağırladı. Gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar halaylar çekerek eğlendi.

Gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Ağrılılar Derneği olarak hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil etmek çalışıyoruz. Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek kısa bir selamlama konuşması yaptı.

KARABACAK YÖRESEL KIYAFETLERLE KONUŞMA YAPTI

Programda Ağrı yöresinin geleneksel kıyafetleriyle konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karabacak, “Güneşin üşüdüğü Şehir Ağrı’nın güzel insanları, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, ülkemizin bütün renklerini barındırdığımız Darıca sahilimizde 10 yıldır her akşam farklı bir kültürel zenginliğe şahitlik ediyoruz, bu akşam da bir çok uygarlığa beşiklik etmiş Ağrıdayız. İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt Kulesi, kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı, Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gibi bir çok güzelliği içinde barındıran Ağrı’nın güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 10 yıldır büyük bir coşkuyla birlikte düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.







ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Programda bir selamlama konuşması yapan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise 10 yıldır devam eden programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “bizlerde belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak biliyoruz ki, böyle büyük organizasyonlara imza atmak büyük özveri istiyor. Her akşam binlerce insanı bir araya getirmek, olaysız bir şekilde ağırlamak, her akşam farklı kültürleri tanıtmak büyük özveri istiyor, 40 gün boyunca devam eden bu önemli organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, herkesi tebrik ediyorum.” diyerek hemşerilerini selamladı. Program Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.