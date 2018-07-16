banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da Sahne Ağrılıların

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ağrılılar Derneği türkü ve halaylarla vatandaşlara yörelerinin en güzel gelenek ve göreneklerini tanıttılar.

Darıca'da Sahne Ağrılıların

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42

banner346

 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman hemşerilerini gecede yalnız bırakmazken, program öncesi dernek yönetimi protokolü Ağrı Yöresinin geleneksel lezzetleriyle ağırladı. Gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar halaylar çekerek eğlendi.

 

Gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Ağrılılar Derneği olarak hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil etmek çalışıyoruz. Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek kısa bir selamlama konuşması yaptı.

 

KARABACAK YÖRESEL KIYAFETLERLE KONUŞMA YAPTI

 

Programda Ağrı yöresinin geleneksel kıyafetleriyle konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak,  birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karabacak,  “Güneşin üşüdüğü Şehir Ağrı’nın güzel insanları, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, ülkemizin bütün renklerini barındırdığımız Darıca sahilimizde 10 yıldır her akşam farklı bir kültürel zenginliğe şahitlik ediyoruz, bu akşam da bir çok uygarlığa beşiklik etmiş  Ağrıdayız. İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt Kulesi, kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı, Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gibi bir çok güzelliği içinde barındıran Ağrı’nın güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 10 yıldır büyük bir coşkuyla birlikte düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.


 

ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

 

Programda bir selamlama konuşması yapan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise 10 yıldır devam eden programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “bizlerde belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak biliyoruz ki, böyle büyük organizasyonlara imza atmak büyük özveri istiyor. Her akşam binlerce insanı bir araya getirmek, olaysız bir şekilde ağırlamak, her akşam farklı kültürleri tanıtmak büyük özveri istiyor, 40 gün boyunca devam eden bu önemli organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, herkesi tebrik ediyorum.” diyerek hemşerilerini selamladı. Program Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.

 

 

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaAğrıGebzeCemil Yamanşükrü Karabacak
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret
Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu
Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor
Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı
Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak Oldu Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kocaeli Bilim Merkezi’nin ziyaret ederek düzenekleri ve atölye...

Haberi Oku