Darıca'da Sahne Gümüşhane'lilerin

Folklor ekibinin gösterileriyle başlayan on binlerce insanın katıldığı Gümüşhaneliler Derneği gecesi, yöresel sanatçıların konserleri ile devam etti. Polat seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle Darıca sahilini dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Durmuş Bayrak ‘’ Darıca Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında memleketimiz Gümüşhane’nin gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bu önemli gecede bu güzel sahilde, misafirlerimize Gümüşhane’yi tanıtacak ve hemşerilerimize tatlı bir yolculuk yaptıracak bir program hazırladık. Gecemize katılarak bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerime ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyorum.’’ dedi.

FARKLI KÜLTÜRLER ORTAK PAYDADA BULUŞUYOR

Gümüşhaneliler derneği gecesinde selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ‘’ Dağların avucundaki tarih kokan şehir, her uygarlıktan bir parçayı bünyesinde barındıran,Harşit Çayının iki yakasına yaslanmış,Tomara şelalesiyle,İmera manastırıyla,Satara antik kentiyle,Karaca mağarasıyla,dört yüzden fazla yaylasıyla,gökyüzüne yükselen büyülü dağlarıyla,İpek halılarıyla,Gümüş işleme çeşitleriyle,Kan deposu dut pekmeziyle,Pestili,Kömesi,Çil Peyniri ile,Fırfır çorbasıyla,Soğan dolmasıyla bir lezzet durağı olan,kültürüne bağlı sıcakkanlı insanların diyarı olan güzel ilimiz Gümüşhane’nin gecesine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.İlçemizin değişik illerinden gelerek ilçemize yerleşen,farklı kültürlere rağmen aynı ortak paydada buluşan kıymetli Darıcalı hemşerilerim. 17 gündür sahilimizde devam eden programlarımız sayesinde sizlerle birlikte her gece farklı bir ilimize tatlı bir yolculuk yapıyor ve diyar diyar dolaşarak ülkemizin zengin kültürünü tanıyoruz. Birlikte yola çıktığımız dernek yöneticilerimize ve her gece sahilimizi doldurarak programımıza iştirak eden siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyor herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

HEP BİRLİKETE HORONLAR ÇEKİLDİ



Protokol konuşmalarının ardından gece Gümüşhane yöremize ait birbirinden güzel eserlerle amfi tiyatroyu dolduran vatandaşları mest etti. Darıca sahilini dolduran binlerce vatandaşın oluşturduğu horon zincirinin Şehirler ve Kültürler kaynaşmasının düzenlendiği amfi tiyatrodan başlayarak, dernek stantlarına kadar ulaşmasıyla birlikte Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluştu.