Darıca'da Sahne Tokatlıların

Program öncesi Tokatlılar Derneği protokol üyelerini Tokat ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundular.

Gecenin selamlama konuşması yapanı Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı Osman Özdoğan, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, “Bu güzel gecede hemşerilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz, bu önemli organizasyonda Tokat’ı tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine ve hemşerilerimiz ile bir araya gelmemize vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



MELİH GAZİ’NİN ŞEHRİNE SELAM OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise her akşam binlerce insanı sahilde ağırlamaktan ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokat ilinin güzelliklerini anlattı. Başkan Karabacak, “güzel ülkemizin güzel şehri Tokattayız. Bu akşam tarih, tabiat, kültür kenti Danişmentliler başkenti, Melih Gazi’nin şehri Tokatlılar Darıca’ya hoş geldiniz. Bu gece 5 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız. Bir gönül birlikteliği olan projemizde, sizler ile her gece farklı bir güzelliğe şahit oluyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.















