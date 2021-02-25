Darıca’da sahte temizlik ürünü operasyonu

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen sahte temizlik maddeleri ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 200 adet sahte temizlik ve hijyen maddesine el konuldu. Pazarda kaçak olarak satış yapanlar zabıtayı görünce kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ele geçirilen sahte temizlik ürünlerinin imha edildiği belirtildi. Darıca Belediyesi tarafından yapılan yapılan açıklamada vatandaşın sağlığı ve huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Halkın temizlik ihtiyacını gidermek için sahte temizlik ürünleri satışının yapıldığı pazarlarda denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Önemli miktarda kayıt dışı ürün ele geçirildi. Akabinde el konulan ürünler imha edildi. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan, kalitesiz ve uygun olmayan üretim yapanlara karşı yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın özellikle sağlık ve gıda konularındaki ihtiyaçlarını daha güvenli bir şekilde de gerçekleştirmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz."