GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da sahte temizlik ürünü operasyonu

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Mahallesi’nde kurulan semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 200 adet sahte temizlik ve hijyen maddesi ele geçirdi.

Darıca'da sahte temizlik ürünü operasyonu

25 Şubat 2021 Perşembe 11:51

 Darıca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen sahte temizlik maddeleri ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 200 adet sahte temizlik ve hijyen maddesine el konuldu. Pazarda kaçak olarak satış yapanlar zabıtayı görünce kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ele geçirilen sahte temizlik ürünlerinin imha edildiği belirtildi. Darıca Belediyesi tarafından yapılan yapılan açıklamada vatandaşın sağlığı ve huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Halkın temizlik ihtiyacını gidermek için sahte temizlik ürünleri satışının yapıldığı pazarlarda denetimlerimizi daha da sıklaştırdık.  Önemli miktarda kayıt dışı ürün ele geçirildi. Akabinde el konulan ürünler imha edildi. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan, kalitesiz ve uygun olmayan üretim yapanlara karşı yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın özellikle sağlık ve gıda konularındaki ihtiyaçlarını daha güvenli bir şekilde de gerçekleştirmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz."

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kanser geçmişi olan bireyler COVID-19’a dikkat! Kanser geçmişi olan bireyler COVID-19’a dikkat!
Su faturası desteği kartlara yatılıyor Su faturası desteği kartlara yatılıyor
Sultan Orhan Camii ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Sultan Orhan Camii ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz
Gazetecilikle Geçen Bir Ömür Gazetecilikle Geçen Bir Ömür
4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı 4 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 405 Kişiye Para Cezası Verildi Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 405 Kişiye Para Cezası...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kanser geçmişi olan bireyler COVID-19’a dikkat!
Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinde yayınlanan bir araştırmaya...

Haberi Oku