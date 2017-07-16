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Darıca'da Samsunlulardan Birlik Çağrısı

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Samsunlular Dernek gecesinde birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Darıca'da Samsunlulardan Birlik Çağrısı

16 Temmuz 2017 Pazar 12:34

Yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde başlayan gecede açılış konuşmasını yapan Samsunlular Dernek Başkanı Yusuf Akın “Programa katılan herkese teşekkür ederken, “Samsunlular olarak ülkemizin birliği ve beraberliğine kastedenler karşısında Samsunluları bulacaktır. Ülkemizin değişik illerinin tanıtıldığı bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun başladığı yer olan Samsun’lu hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet Samsun’dan başlayan Milli Mücadele bütün yurda yayılmış ve Misak-i Milli sınırlarımız böylece çizilmiştir. Bugün buradan bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Bizlere emanet ettikleri vatana kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız diyoruz. Anadolu’nun, Karadeniz yoluyla denize açılan penceresidir Samsun. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bir milletin kaderini değiştirdiği yerdir Samsun. Ahşap evleri ve konakları, hanları ve köprüleriyle bir kültür kenti Samsun, doğal güzellikleriyle Çarşamba ve Bafra ovaları, bu ovalara hayat veren Yeşilırmak ve Kızılırmağı ile şifa dağıtan Havza ve Ladik Kaplıcalarıyla ,eşsiz güzellikteki Yakakent ve Atakum kumsalları ve uçsuz bucaksız sahilleriyle bu akşam Samsun’dayız. Samsun’un tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, gece yöresel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.
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