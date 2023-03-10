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Darıca'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı (VİDEOLU HABER)

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş bıçakla, 1 kişi de silahla vurularak yaralandı.

Darıca'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı (VİDEOLU HABER)

10 Mart 2023 Cuma 11:15

                                       
  Olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. (24) ve A.T.K. (20) isimli iki kardeş, cadde üzerinde yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. ile karşılaştı. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.Ö., yanında taşıdığı bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Yaralanan kardeşlerden biri, silahını çıkararak kaçmaya başlayan S.Ö.’ye 7 el ateş etti. S.Ö. de kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılardan S.Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, U.K. ve A.T.K. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 










                                       


İHA
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