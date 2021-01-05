banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Sokak Hayvanlarına 14 Ton Mama Desteği

Darıca Belediyesi, sevimli dostlarımız olan sokak hayvanlarına 2020 yılında 14 ton mama desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarının da sayısı arttırıldı.

Darıca'da Sokak Hayvanlarına 14 Ton Mama Desteği

05 Ocak 2021 Salı 12:54

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, sevimli dostlarımız olan sokak hayvanlarına destek olmak için ilçe genelinde farklı noktalarda oluşturulan beslenme noktalarının sayısını arttırıyor. Darıca’nın birçok farklı noktasında oluşturulan beslenme noktalarına her hafta düzenli olarak mama ve su bırakan Darıca Belediyesi, Hayvan Sağlığı ve Refahı ekipleriyle de bakıma muhtaç hayvanları toplayarak uzman veteriner gözetiminde rehabilitasyon merkezinde tedavilerini yapıp tekrar alındıkları yere bırakıyor.

14 TON MAMA DESTEĞİ

Her koşulda sokak hayvanlarını korumak için çalıştıklarını ve onların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sokaktaki canlar bizler için çok değerli. Her koşulda onları korumaya çalışıyoruz. Pandemide kıymetli vatandaşlarımız evlerindeyken ekiplerimiz sokak hayvanları için yıl boyunca olduğu gibi sokağa çıkma yasakları olduğunda da çalışıyor. 2020 yılı boyunca farklı noktalarda bulunan beslenme noktalarına 14 ton mama ve su desteğinde bulunarak sevimli dostlarımızın yanında olduk. Ayrıca ekiplerimiz 2020 yılında 901 sokak hayvanının bakımlarını yapıp tekrar doğaya bıraktılar. Uzman veterinerimiz ve ekiplerimizle her zaman sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin Balı Tüm Türkiye İle Buluşacak Kocaeli’nin Balı Tüm Türkiye İle Buluşacak
2020 Yılında Darıca'da Bin 256 Çift Evlendi 2020 Yılında Darıca'da Bin 256 Çift Evlendi
28.12.2020-03.01.2021Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu 28.12.2020-03.01.2021Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen...
Belediye, İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Daima Yanında Belediye, İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Daima Yanında
2020 yılında 12 milyon 275 bin dakika KOBİS kullanıldı 2020 yılında 12 milyon 275 bin dakika KOBİS kullanıldı
Bir Dünya Markası Hereke İpek Halı Bir Dünya Markası Hereke İpek Halı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’nin Balı Tüm Türkiye İle Buluşacak
Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği projelerle kırsal kalkınmaya önem veren Başkan Büyükakın,...

Haberi Oku