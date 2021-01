Darıca’da Sokak Hayvanlarına 14 Ton Mama Desteği

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, sevimli dostlarımız olan sokak hayvanlarına destek olmak için ilçe genelinde farklı noktalarda oluşturulan beslenme noktalarının sayısını arttırıyor. Darıca’nın birçok farklı noktasında oluşturulan beslenme noktalarına her hafta düzenli olarak mama ve su bırakan Darıca Belediyesi, Hayvan Sağlığı ve Refahı ekipleriyle de bakıma muhtaç hayvanları toplayarak uzman veteriner gözetiminde rehabilitasyon merkezinde tedavilerini yapıp tekrar alındıkları yere bırakıyor.

14 TON MAMA DESTEĞİ

Her koşulda sokak hayvanlarını korumak için çalıştıklarını ve onların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sokaktaki canlar bizler için çok değerli. Her koşulda onları korumaya çalışıyoruz. Pandemide kıymetli vatandaşlarımız evlerindeyken ekiplerimiz sokak hayvanları için yıl boyunca olduğu gibi sokağa çıkma yasakları olduğunda da çalışıyor. 2020 yılı boyunca farklı noktalarda bulunan beslenme noktalarına 14 ton mama ve su desteğinde bulunarak sevimli dostlarımızın yanında olduk. Ayrıca ekiplerimiz 2020 yılında 901 sokak hayvanının bakımlarını yapıp tekrar doğaya bıraktılar. Uzman veterinerimiz ve ekiplerimizle her zaman sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu