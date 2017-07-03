Darıca'da Şölen Başladı

Ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan ve bu yıl 9. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Artvinliler Gecesi ile başladı.

Darıca Belediyesi ve il dernekleri tarafından düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, tüm derneklerin katılımı ile Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanından başlayıp merkez mahalleleri dolaşarak Darıca sahiline kadar devam eden Kortej yürüyüşüne vatandaşlar alkışlarla ve bayraklarla destek verirken Darıca sokaklarında renkli görüntüler oluştu. Kortej yürüyüşünün renkli görüntülerle sahilde sona ermesinin ardından Mehteran Takımı mini bir konser verdi.

ŞÖLEN ATEŞİ YAKILDI

Sahildeki şölen alanında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, etkinliğe katılan bütün derneklere teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Şehirler ve Kültür Kaynaşması ülkemizde eşi benzeri olmayan güzellikte bir program. 2007 yılında 7 dernekle başlayıp 41 derneğe ulaştığımız ülkemizin en uzun soluklu projelerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bir kardeşlik projesidir. Doğusundan batısına binlerce insanımızı her akşam Darıca sahilinde buluşturduğumuz, Darıca Belediyesi ve tüm il derneklerimizle beraber yaptığımız bu etkinlikte her akşam farklı bir yöremize, farklı bir ilimize gideceğiz. Ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Bütün bölge halkımızı bu güzel etkinliğimize bekliyorum.” diyerek alandaki şölen ateşini yaktı. Başkan Karabacak ve beraberindekiler daha sonra ise şölen kütüğüne plaket çaktılar.

ARTVİNLİLER HORONA DOYDU

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Artvinliler Gecesi ile başlarken Başkan Karabacak ve beraberindekiler program öncesi dernek stantlarını tek tek dolaşarak yöresel ürünlerini satan derneklere hayırlı işler dileyip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Artvinliler Gecesi’nde horon ve halaylarla unutulmaz bir akşam yaşanırken, yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Artvinliler Dernek Başkanı Erol Yılmaz kültürlerin yaşatılması adına düzenlenen bu önemli organizasyonda başta Başkan Karabacak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, dernek olarak düzenledikleri gecede Artvin’in tüm güzelliklerini Darıca’da sergilemeye çalıştıklarını ifade etti.

Programda selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında Artvin’in yeşilin bin bir tonuyla her yerinin ayrı bir güzellik taşıdığına vurgu yaparak, “her akşam farklı bir şehrimizi ve kültürlerini tanıyacağımız 9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında ilk gece Karadeniz’in güzel şehri Artvin’deyiz ve Artvin’li hemşerilerimizle birlikteyiz. Darıca ailesi olarak her akşam farklı bir coğrafyada farklı bir kültürümüzü yaşayacağız. Hep birlikte 9 yıldır bu güzellikleri paylaşma adına çalışıyoruz. Programlarda emeği geçen dernek başkan ve yönetimlerimize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek düşüncelerini açıkladı.

Havai fişek gösterileri ile devam eden gecede vatandaşlar sahilin değişik noktalarında halaylar ve horonlarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek gecenin tadını çıkardılar.