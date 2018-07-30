Darıca’da Şölen Kastamonulular İle Devam Etti

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Kastamonulular gecesi ile devam ederken, programa Ak Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı ile bölge protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Program öncesi Kastamonulular Derneği protokol üyelerini Kastamonu ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, davul zurna ekibinin gösterileriyle başlayan gecede Kastamonu yöresine ait türküler eşliğinde vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.







Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonulular Dernek Başkanı Ali Öztürk, programda kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederken “Programda her yanı güzelliklerle dolu memleketimiz Kastamonu’yu burada tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

EVLİYALAR DİYARI KASTAMONU’YA SELAM OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise geceye katılan tüm protokolü ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, Kastamonu ilinin güzelliklerini anlatırken, 10 yıldır derneklerle birlikte düzenledikleri Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının insanları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Karabacak, “Bu akşam Karadeniz bölgemizin güzel ili Kastamonu’dayız. Şeyh Şaban-i Veli Hazretleri’nin torunlarını ağırlıyoruz bu akşam. Yeşilin bin bir tonu ile maviyi kucakladığı Kastamonu. Türbeleri, Kaleleri, kaya mezarları, dokuma atölyeleri, tarih kokan yarım asırlık çınarları, sarımsağı, pirinci ile sayısız birçok güzelliği sınırlarında barındıran evliyalar diyarı güzel şehir Kastamonu’nun güzel insanları hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının insanlarımızı kaynaştırmaya, birbirlerinin örflerini, adetlerini, geleneklerini tanımalarına vesile olmasını, programımızda oluşan birlik ve beraberliğin tüm ülkemize ve dünyaya yayılması temennisiyle hepinizi saygı ile selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum, hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” diyerek

konuşmasını tamamladı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk yaptığı kısa selamlama konuşmasında hemşerileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,” Bu tür etkinliklerin zorluğunu biliyorum, böylesine güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun.” dedi.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu ise “böylesine güzel bir ortamda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum, her akşam farklı coğrafyalardan insanları bir araya getiren Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve dernek yönetimlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Karabacak tarafından protokol üyelerine plaket takdim edilirken, dernek yönetimi de protokol üyelerine ve geceye katkı sunanlara birer plaket ve hediye takdim etti. Program havai fişek gösterileriyle devam etti. Gecede sahne alan Kastamonulu yerel sanatçılar yöresel türküler ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.





