Darıca’da Sosyal Medyada Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

Darıca Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar için hazırlanan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri Darıcalıların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan için Darıcalılara sürpriz programlar hazırlayan Darıca Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatmak için sosyal medyada vatandaşların evlerine konuk oluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu etkinlikler yasaklanırken Darıca Belediyesi, hazırladığı Ramazan’a özel programlarla Darıcalılara eğlenceli günler yaşatıyor.

ETKİNLİKLERE İLGİ OLDUKÇA YOĞUN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için Ramazan’ın ruhuna uygun program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra müzik dinletileri ile Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. Etkinlikler sosyal medyadan canlı yayınlanırken binlerce Darıcalı da etkinlikleri izleyerek yoğun ilgi gösteriyor. Beğeni ve yorumlarıyla Darıca Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar her gün önceden açıklanan program takvimini de ilgiyle takip ediyor.







