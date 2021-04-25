banner585
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Sosyal Medyada Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

Darıca Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar için hazırlanan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri Darıcalıların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Darıca'da Sosyal Medyada Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

25 Nisan 2021 Pazar 13:32

11 ayın sultanı Ramazan için Darıcalılara sürpriz programlar hazırlayan Darıca Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatmak için sosyal medyada vatandaşların evlerine konuk oluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu etkinlikler yasaklanırken Darıca Belediyesi, hazırladığı Ramazan’a özel programlarla Darıcalılara eğlenceli günler yaşatıyor.

ETKİNLİKLERE İLGİ OLDUKÇA YOĞUN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için Ramazan’ın ruhuna uygun program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra müzik dinletileri ile Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. Etkinlikler sosyal medyadan canlı yayınlanırken binlerce Darıcalı da etkinlikleri izleyerek yoğun ilgi gösteriyor. Beğeni ve yorumlarıyla Darıca Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar her gün önceden açıklanan program takvimini de ilgiyle takip ediyor.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konut Kredisi Kullanmadan Kredisiz Ev Alma Konut Kredisi Kullanmadan Kredisiz Ev Alma
Gebze Stadı’nın Zeminine Drenaj Hattı Döşeniyor Gebze Stadı’nın Zeminine Drenaj Hattı Döşeniyor
Su Kabakları Sanat Eserine Dönüşüyor Su Kabakları Sanat Eserine Dönüşüyor
Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 17 Kişiye Para Cezası Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 17 Kişiye Para...
Dilovası’nda 23 Nisan Kutlamaları Evlere Taşındı Dilovası’nda 23 Nisan Kutlamaları Evlere Taşındı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Konut Kredisi Kullanmadan Kredisiz Ev Alma
Herkes elbette kendi evinin sahibi olmayı ve hayallerindeki evde yaşamayı ister. Ev almak ve borç ödemek...

Haberi Oku