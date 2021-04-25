Darıca’da Sosyal Medyada Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

ETKİNLİKLERE İLGİ OLDUKÇA YOĞUN
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için Ramazan’ın ruhuna uygun program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra müzik dinletileri ile Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor. Etkinlikler sosyal medyadan canlı yayınlanırken binlerce Darıcalı da etkinlikleri izleyerek yoğun ilgi gösteriyor. Beğeni ve yorumlarıyla Darıca Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar her gün önceden açıklanan program takvimini de ilgiyle takip ediyor.