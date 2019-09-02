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Darıca'da Suriyeli gencin fidye için kaçırıldığı iddiası

Darıca'da Suriye uyruklu bir kişiyi kaçırarak yakınlarından fidye istedikleri öne sürülen 8 kişi tutuklandı.

Darıca'da Suriyeli gencin fidye için kaçırıldığı iddiası

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:36

Darıca Emniyet Müdürlüğüne 2 gün önce gelen Suriye uyruklu S.E, telefonla arayan kişilerin kocası M.A'yı (23) kaçırdığını ve serbest kalması için kendisinden 6 bin lira istediğini, parayı vermemesi halinde eşini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, S.E'den şüphelilerin fidyeyi vermesi için belirlenen adresi gelmelerini söylemesini istedi.

S.E. ile adrese giden ekipler, parayı almak için gelen M.Ç, Ş.K ve Suriye uyruklu A.H'yi yakaladı.

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler, kaçırılan M.A'nın tutulduğu eve operasyon düzenledi. M.A'yı kurtaran ekipler, evde bulunan şüpheliler S.K, M.G, E.Y, T.Ç ve İ.C'yi gözaltına aldı. 

Vücudunda sigara yanıkları olduğu ve işkence gördüğü tespit edilen M.A, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan Suriye uyruklu M.A. hakkında emniyette yapılan incelemede, İstanbul'dan bindiği taksileri, Gebze ve Darıca ilçelerinde gasbettiği, şikayet üzerine emniyette babası ve bir arkadaşının kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.A, hakimlikçe tutuklandı. 

Ekipler, olaya karıştıkları belirtilen firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



AA
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