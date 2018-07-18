Darıca'da Trafik Eğitim Parkının Temelleri Atılıyor

Sırasöğütler Mahallesinde 6.000 m 2 alanda yapılacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, çocuklara eğitim verilecek olan trafik eğitim binası, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, dönel kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunurken, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile cafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açılacak.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede modern Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın temellerini Sırasöğütler Mahallemizde atıyoruz. Teknik Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personellerimizden proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Projesi tamamlanan ve yapımına başlanılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocuklarımızın trafik konusunda eğitimlerini sağlayacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” diyerek projenin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete gireceğini müjdeledi.