Darıca'da Trafik Eğitim Parkının Temelleri Atılıyor

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede modern Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın temellerini Sırasöğütler Mahallemizde atıyoruz. Teknik Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personellerimizden proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Projesi tamamlanan ve yapımına başlanılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocuklarımızın trafik konusunda eğitimlerini sağlayacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” diyerek projenin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete gireceğini müjdeledi.