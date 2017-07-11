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Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı

Darıca Belediyesi 9.Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşması düzenlenen Urfa Sıra Geceleri ile devam ederken, sahnede yapılan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.

Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı

11 Temmuz 2017 Salı 12:35

Programda Kocaeli Urfa Sıra Geceleri Ekibi sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ çöfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

Programın açılış konuşmasında Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda ülkemizin değişik illerinin örf ,adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıtabilmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Karabacak, programlarda kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Peygamberler Şehri , Urfalı hemşerilerimiz ,hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Urfa ilimiz içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Güneydoğu'nun zengin kültürünü, tarihi değerlerini ve sosyal yaşantısını en iyi şekilde temsil eden turistik şehirdir Şanlıurfa. Bu gece Şanlıurfadayız. Her akşam farklı bir ildeyiz örfümüzü ananemizi, yemeklerimizi, kültürümüzü dilimizi lehçemizi bu ülkenin insanları olarak Darıca sahilinde paylaşıyoruz. Bu gece de Urfa dayız.” diyerek Urfa’nın güzeliklerini anlattı.

15 TEMMUZ’DA MEYDANLARDAYIZ

Başkan Karabacak konuşmasında yaklaşan 15 Temmuz öncesi vatandaşları meydanlara davet ederek, “Her akşam farklı bir ile gidiyor, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaşıyoruz, hepimiz aynı çatı altındayız, ay yıldızlı bayrağın altında bir ve beraberiz, Ortak paydamız tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak olan bir milletiz. 15 Temmuz’u da unutmuyoruz ve unutmayacağız, o gece bir yıl önce olduğu gibi yine sabahlara kadar sokaklarda olacağız, meydanları dolduracağız, temsili nöbetimizi tutacağız, buradan hepinizi Kent Meydanı’nda düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyorum. Gecemiz hayırlı olsun , hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Program Kocaeli Urfa Sıra Geceleri ekibinin söylediğitürkülerle sona erdi.v

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