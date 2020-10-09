banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Üstyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmalarının ardından başlayan üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Darıca'da Üstyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

09 Ekim 2020 Cuma 10:28

 Darıca’da 80 milyon TL’yi aşan altyapı projesi çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlattığı üstyapı çalışmalarını da yoğun bir tempoda gerçekleştiriyor. Prestij cadde uygulamaları kapsamında altyapısı yenilenen Aşıroğlu Caddesi’nde başlatılan üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Aşıroğlu Caddesi’nde yoğun bir mesai ile çalışan ekipler devam eden kaldırım çalışmalarını kısa sürede bitirecek.

 

SON 100 METREDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2 bin 200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi’nin bin 700 metrelik kısmında 9 bin ton plentmiks temel ve 4 bin 500 ton binder asfalt tabakası tamamlandı. Tretuvar imalatları devam eden iş kapsamında 900 metreküp beton, 3 bin metre granit bordür ve yaklaşık 9 bin metrekare granit kaplama kullanıldı. Son yüz metrelik kısımda çalışmalarını sürdüren ekipler bir hafta içerisinde kaldırım çalışmalarını da tamamlayacak.

 

AŞINMA TABAKA ASFALT ATILACAK

Darıca’ya büyük rahatlık sağlayacak proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan caddede binder tabaka asfalt çalışması yapıldı. Önümüzdeki aylarda aşınma asfalt tabakası çalışmasının yapılacağı caddenin tüm işleri bittikten sonra yol çizgileri çizilecek.

 







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Futbol Sahası’nın Yanına Yeni Saha Geliyor Futbol Sahası’nın Yanına Yeni Saha Geliyor
Hastane’nin Statü Değişikliği İçin İlk Adım Atıldı! Hastane’nin Statü Değişikliği İçin İlk Adım...
Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Cuma Sohbeti Cuma Sohbeti
Eczane Çalışanları Ücretsiz Ulaşım Eczane Çalışanları Ücretsiz Ulaşım
Yağışa Karşı Önlem Alındı Yağışa Karşı Önlem Alındı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Futbol Sahası’nın Yanına Yeni Saha Geliyor
Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol...

Haberi Oku