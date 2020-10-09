Darıca’da Üstyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

SON 100 METREDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
2 bin 200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi’nin bin 700 metrelik kısmında 9 bin ton plentmiks temel ve 4 bin 500 ton binder asfalt tabakası tamamlandı. Tretuvar imalatları devam eden iş kapsamında 900 metreküp beton, 3 bin metre granit bordür ve yaklaşık 9 bin metrekare granit kaplama kullanıldı. Son yüz metrelik kısımda çalışmalarını sürdüren ekipler bir hafta içerisinde kaldırım çalışmalarını da tamamlayacak.
AŞINMA TABAKA ASFALT ATILACAK
Darıca’ya büyük rahatlık sağlayacak proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan caddede binder tabaka asfalt çalışması yapıldı. Önümüzdeki aylarda aşınma asfalt tabakası çalışmasının yapılacağı caddenin tüm işleri bittikten sonra yol çizgileri çizilecek.