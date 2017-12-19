Darıca'da Uyuşurucuyla Mücadele Sürüyor

Bu kapsamda Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından madde bağımlıların kullanımına müsait olan metruk binalarla ilgili çalışmalar kapsamında bu güne kadar 15 adet metruk binanın yıkım işlemi yapılırken, 9 adet metruk binada yıkım programına alındı.

HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ EN ÖNCELİKLİ KONUMUZ

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik noktalarda gerçekleştirilen metruk binaların yıkım işlemini yerinde takip eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, halkın güvenliği ve uyuşturucuyla mücadelenin en önceliklerin konuları olduğunu ifade etti. Başkan Karabacak, “halkımıza güvenli bir yaşam alanı sunmak ve özellikle gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması adına çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelindeki okulların çevresinde bulunan işyerleri ile umuma mahsus yerler sürekli denetime tabi tutulmaktadır. Madde bağımlıların kullanımına müsait olan metruk binalarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 15 adet metruk binanın yıkım işlemi yapılırken, 9 adet metruk binada yıkım programına alındı. Yine belediyemiz bünyesinde apartman görevlisi, site güvenlik görevlisi, bahçıvan vb. çalışanlara ayda bir düzenli olarak farkındalık eğitimi verilmesi yönünde çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Gençlerimize yönelik olarak bilgi evlerimizde ve yaz spor okullarına katılım sağlayan öğrencilere zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda bilinçlendirme yapılmaktadır. Toplumda örnek olmuş başarılı insanların ilçemizde verdiği seminerler, yazar buluşmaları, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve değer eğitimi gibi faaliyetlerle gençlerimizi uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar noktasında sürekli olarak eğitime tabi tutuyoruz.” diyerek uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.