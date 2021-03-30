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Darıca’da Yaya Geçitlerinde 'Kırmızı Çizgi' Dönemi

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için başlatılan ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ projesine Darıca’dan da destek gelirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Darıca'da Yaya Geçitlerinde 'Kırmızı Çizgi' Dönemi

30 Mart 2021 Salı 14:34


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Darıca’da 'Kırmızı çizgi’ uygulamasına başlandı. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, Darıca Belediyesi ekipleri yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı. Yurt genelinde başlatılan ve Darıca’da da uygulanan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

BAŞKAN ÖĞRENCİLERLE KIRMIZIYA BOYADI

Uygulama kapsamında, Darıca Cumhuriyet Meydanı önünde bulunan yaya geçidinde program düzenlendi. Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve öğrenciler katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte yaya geçidinde orta şeridi kırmızıya boyadı. Trafikte önceliğin yayalarda olması gerektiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, araç kullanan tüm Darıcalıları trafik kurallarına uymaya ve kırmızı çizgiye dikkat etmeye davet etti. 















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