Darıca’da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 9 ayrı branşta 2980 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Önceki yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo, güreş ve yüzme branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim veriliyor. Darıcalı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına bu yıl 2980 öğrenci kayıt yaptırdı.

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