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Darıca’da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 9 ayrı branşta 2980 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Darıca'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:25

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Önceki yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo, güreş ve yüzme branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim veriliyor. Darıcalı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına bu yıl 2980 öğrenci kayıt yaptırdı.

 GENÇLERİN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Yaz  Spor Okulları’nda futbol eğitimi alan çocukları ziyaret ederek çalışmaları yerinde izleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaz spor okullarının gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Yaz Spor Okullarımız çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için önemli bir fırsat. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına Darıca Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu yıl bu yıl futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve güreş branşlarının yanı sıra yüzme branşına Yaz Spor Okulları için yoğun talep geldi, yaz boyunca 960 öğrenciye iki ayrı noktada eğitim verdiğimiz yüzme branşında uzman eğitmenler eşliğinde yavrularımız en iyi şartlarda eğitim almaya devam ediyorlar. Bu vesileyle çocuklarımıza iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

 

 

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