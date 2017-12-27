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Darıca'da yemek yarışması

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla bayat ekmek yemek yarışması düzenlendi.

Darıca'da yemek yarışması

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:14

 Darıca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıcapark AVM işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Yapımcı senarist Birol Güven, kurs öğreticisi Sevda Şimşek Yapıcı, pasta tasarımcısı Burçin Birdane, gıda mühendisi Hicran Maraş ve Elite Hotel Baş Şefi Fahri Uğruel’den oluşan jüri, yemek ve tatlıları değerlendirmekte zorlandı.

Kaymakam Ömer Karaman, yaptığı konuşmada, ekmek israfına ve bayat ekmek kullanımına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğin öneminden bahsederek, katılımın yüksek olmasından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Karaman, İlçe Halk Eğitim Merkezinde yemek ve aşçılık konularında kurslar düzenlendiğini vurgulayarak, herkesi bu kurslardan yararlanmaya davet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da Yerli Malı Haftasına uygun bir etkinlik yapmayı düşündüklerini belirterek, ekmek israfına dikkat çekmek için "Bayat Ekmek" Projesi teklifini hiç düşünmeden kabul ettiklerini bildirdi.

Daha sonra yapılan yarışmada, dereceye giren veli ve öğrencilere ödülleri verildi.

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