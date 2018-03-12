Darıca’da Yerel Buluşmalar Devam Ediyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçe müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Teras Cafe&Restaurant Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti İl Yöneticileri ve din görevlileri katıldılar.

Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç yaptığı selamlama konuşmasında kendilerini böyle güzel bir ortamda bir araya getiren Başkan Karabacak’a teşekkür ederek, ilçe müftülüğü olarak halka en iyi şekilde hizmet etme çabası içinde olduklarını söyledi.

DİNİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMALIYIZ

Toplantıda konuşan Başkan Karabacak, toplantıya katılan tüm konuklara teşekkür ederek, “sizler son derece önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Örnek insanlar olarak islamiyeti en iyi şekilde yaşamak ve insanlara anlatmakla mükellefsiniz. Bu noktada hepinizin yükü ağır. Özellikle son dönemlerde din adamı kisvesi altında bir takım insanların dinimizde yeri olmayan bilgilerle toplumumuzda infial yaratma çabalarını üzüntüyle izlemekteyiz. Dini konularda son derece hassas olan milletimize doğru bilgileri aktarmak son derece önemli. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum.” diyerek din görevlilerine seslendi.

Başkan Karabacak daha sonra ilçede yapılacak olan ve yapılması düşünülen projeleri din görevlileriyle paylaşarak, projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.