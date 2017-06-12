Darıca'da Yetimler Unutulmadı

Darıca Belediyesi tarafından yetim çocuklar ve aileleri ile şehit yakını ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant’ta düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşi Teslime Karabacak, Darıca Garnizon Komutanı Bnb. Erhan Yeşil ve meclis üyeleri eşlik etti.

Yemekten önce misafirlerle tek tek ilgilenen Başkan Karabacak, hayırlı ramazanlar dilerken iftar yemeğinin ardından kısa bir selamlama konuşması yaparak, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Başkan Karabacak, “Bu güzel akşamda burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. ‘Yetim gülerse dünya güler’ sloganından hareketle, yetimlerimiz bizim en kıymetli misafirlerimizdir diyoruz. Kendisi de yetim olan bir Peygamber’in ümmeti olduğumuz için yetimler bize Peygamber Efendimiz’in birer emanetidir. Bu anlamda Hz. Peygamber’in emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti en güzel şekilde büyütmek, en güzel şekilde yetiştirmek, onların her türlü sorunlarını çözebilmek bizim insani görevlerimizdendir. Aynı şekilde ülkemiz uğruna canlarını vermiş şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz de bizler için birer emanettir. Bu güzel akşamda soframızı şenlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Darıca ailesi olarak, her türlü sorun ve sıkıntılarınızın çözümü noktasında sizlerle olduğumuzu bilmenizi isterim.” diyerek konuşmasını tamamladı.