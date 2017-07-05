Darıca'da Yiğidolar Sahne Aldı

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 9. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Yiğidolar folklör gösterileri ve yöresel sanatçılarıyla festivale renk kattı.

Metin Çiftlik, Güler Çalışkan, Nejdet Taş ve Ozan Garip Ferhat gibi yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede Sivas’tan gelen folklör ekibi büyük alkış aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Sivaslılar Dernek Başkanı Hamit Kuş,”Bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan ve Sivas ilimizin tanıtımına katkı sağlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnsanlarımızın kaynaşması ve birlik beraberlik adına yapılan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” diyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

Şampiyon Sivasspor’a Başarılar Dliyorum

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Sivas iline ait değerleri anlatırken Muhsin Yazıcıoğlu’na ait “Üşüyorum” şiiri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sivas’ı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Karabacak, “Sivas ilimiz ünü yurtdışına taşmış Aşık Veysel’i, Pir Sultan Abdal’ı ile rahmetli vatansever Muhsin Yazıcıoğlu ile yiğidin harman olduğu kent. Kültür mozaiği misafirperverliğiyle kelimeler yeter mi Sivas’ı anlatmaya. Kebabı ,Sivas köftesi ,madımağı ,tandırda gül çöreği ile ,bulgur aşı ile,Sivas katmeri ve un helvasıyla tadına doyulmaz lezzetler diyarıdır Sivas. Birde şampiyon olarak süper Lige yükselen Sivasspor’umuz var, Onları da tebrik ediyor, süper ligde başarılar diliyorum. Bu akşam Yiğidoların şehri Sivas’tayız. Sizlerle birlikte olmak, Sivas ilimizi tanımak bizlere büyük keyif veriyor. Gecemiz hayırlı olsun, bereketli olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da yaptığı kısa selamlama konuşmasında, “ilçemize ülkemizin dört bir yanından gelip yerleşmiş hemşerilerimizi bir araya getiren bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu akşam da Sivas’lı hemşerilerimizle bir aradayız. Sivas’a ait değerler tanıyacağız. Gecemiz hayırlı olsun, herkese iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Sivas Derneği tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar halaylarla gecenin tadını çıkardı.