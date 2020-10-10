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Darıca'daki Spor Salonunda Sona Yaklaşılıyor

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde inşa edilen modern spor salonunun inşasında sona yaklaşılıyor

Darıca'daki Spor Salonunda Sona Yaklaşılıyor

10 Ekim 2020 Cumartesi 12:11

Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ilçeye modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. İçerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan verecek olan spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor. Spor salonu Bağlarbaşı Mahallesinde, sahil parkının kuzey tarafında inşa ediliyor. 

 

BİRÇOK İMALAT TAMAMLANDI

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan ve iç doğrama cam takılması gibi imalatlar tamamlandı. Çalışma dahilinde zemin pvc, mekanik ve elektrik imalatları, boya işleri ve kapı montajları imalatları devam ediyor. Ayrıca salonun dış cephesinde vinç yardımı ile boyama çalışması yapılıyor.

 

FARKLI BRANŞTA SPORLARIN YAPILMASINA İMKAN VERECEK

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

 

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu.  Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,  güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunuyor. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturuldu.



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