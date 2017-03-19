Darıca’dan Çanakkale’ye Şehitlere saygı!

**Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Darıca’da değişik etkinlikler düzenlendi. Bu önemli günde ayrıca Darıca Şehitliğinin açılışı yapıldı.

Darıca’da günün ilk programı Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Törende Darıca Kaymakamlığı, Darıca Garnizon Komutanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Harp Malülü ve Gaziler Derneği Darıca Şubesi Atatürk Anıtına çelenk koydu. Darıca’da ikinci program Şehit Polis Edip Zengin Anadolu Lisesi tarafından düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ülkemizin geçmişte olduğu gibi bugünde tehdit altında kalmakta olduğunu belirterek, “250 bin askerimizi Çanakkale’de, 90 bin askerimizi Allah-u Ekber dağlarında, binlerce askerimizi de Kurtuluş Savaşı’nda şehit verdik. Bugün de her Türk evladı bu vatan için canını vermeye hazırdır. O yüzden vatanımızın kıymetini çok iyi bilelim.’’ dedi.

TARİHİN DÖNÜM NOKTASI

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da konuşmasında Çanakkale destanının dünya tarihinde çok ayrı bir yeri olduğunu, bunu hiç kimsenin unutmaması gerektiğini vurguladı. Çanakkale destanının insanlık tarihinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karaman, “işgalciler geldiler, gördüler ve gittiler. Bugün yine yapmayı denerlerse yine gelecekler, görecekler ve gidecekler.” diyerek düşüncelerini açıkladı. Törende konuşmaların ardından Darıcalı şehitlerin ailelerine Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi. Öğrencilerin sahnelediği Çanakkale Oratoryosu ve okullar arası resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

BAŞKAN KARABACAK ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Darıca Belediyesi Teras Cafe & Restaurant’ta şehit aileleri ve gaziler onuruna bir yemek düzenledi. Yemeğe ilçe protokolünün yanı sıra şehit yakınları ve aileleriyle birlikte gaziler katıldılar. Yemekte kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Karabacak, “bu anlamlı günde davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmeni isterim. “ dedi.