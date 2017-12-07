Darıca'dan Kudüs'e Destek Mitingi

ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler devam ederken, Darıca Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilçede bir miting düzenlenecek.

08/12/2017 Cuma günü Cuma namazının ardından Abdi İpekçi Mahallesi Zahit Kotku Parkı’nda düzenlenecek olan miting için hazırlıklar devam ediyor.

BAŞKAN KARABACAK BÖLGE HALKINI DAVET ETTİ

“Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” adı altında düzenlenecek olan mitinge tüm bölge halkını davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ Amerika’nın tek taraflı almış olduğu bu karar tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de büyük infiale yol açmıştır. Bu kararı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. İslamın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa bir oldu bittiyle İsrail egemenliğine bırakılamaz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav)bizlere emaneti olan Kudüs’e sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam alemini birlik olmaya davet ederek, Kudüs için gerekli girişimleri başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs’ün ve kardeş Filistin halkının haklarını savunmaya devam edecektir. Bizlerde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Cuma namazının ardından “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” adı altında düzenleyeceğimiz mitingle tüm dünyaya sesimizi duyuracağız.” diyerek tüm bölge halkını yapılacak olan programa davet etti.