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Darıca’dan Mehmetçik’e selam

Darıca Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekâtı özel gündemiyle olağanüstü toplandı. Mecliste bütün siyasi parti gruplarının ortak kararıyla operasyona destek verilirken açıklamayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık okudu. Meclis toplantısının sonunda Mehmetçik’e asker selamıyla “arkanızdayız” mesajı verildi.

Darıca'dan Mehmetçik'e selam

17 Ekim 2019 Perşembe 16:43

 Darıca Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekâtı gündemiyle olağanüstü toplandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın başkanlığında toplanan ve belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Darıcalılar yoğun ilgi gösterdi. Meclis salonu tıklım tıklım dolarken birçok vatandaş ayakta oturumu izledi. Meclis toplantısına AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meclis toplantısı öncesinde sandalyelere Türk bayrağı dağıtılırken salon da Türk bayraklarıyla süslendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili slayt izletildi. Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mecliste grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla hazırlanan Barış Pınarı Harekâtı’na destek bildirisini okudu. Başkan Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır...

DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR...

Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için TBMM’den ve uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, geçmişten günümüze başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu vatana sahip çıkarak ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.”

MEHMETÇİK’E ASKER SELAMI GÖNDERDİLER

Okunan bildiri daha sonra oylamaya sunuldu ve bütün parti gruplarının oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la birlikte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile bütün salon operasyondaki Mehmetçiklere asker selamıyla destek mesajı verdiler.


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