Darıca'dan sonra Gölcük'den de acı haber

Şırnak'ta görev yapan ve Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Kuzey Irak'ta Pençe 3 Harekatı’na katılan 27 yaşındaki Kamuran Ablak, çıkmış oldukları arama - tarama görevi esnasında kalp krizi geçirdi. Ablak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kamuran Ablak’ın Acı haberi, şehidimizin Gölcük İhsaniye Mahallesi Çiftlik Mahallesi 4166. Sokak üzerinde ikamet eden baba ocağına akşam geç saatlerde ulaştı. Orhan ve Elif Ablak’ın 6 çocuğundan biri olan Şehit Kamuran Albak'ın 7 ay önce evlendiği ve eşi Esma Ablak’ın İstanbul'da bulunduğu, acı haberi de İstanbul'dayken aldığı öğrenildi. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı, ikindi namazını müteakiben Çiftlik Mahallesi Hicret Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığında toprağa verilecek. Şehit Teğmen Kamuran Ablak’ın 1 yıl önce teğmen olduğu öğrenildi.
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