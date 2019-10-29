Darıca'dan sonra Gölcük'den de acı haber Kocaeli’ye bir gün ara ile iki acı haber ulaştı. Barış Pınarı Harekatı'nda Darıcalı Tahsin Sarıtosun’un şehit haberinin ardından, Önceki gün akşam saatlerinde ikinci şehit haberi geldi.

29 Ekim 2019 Salı 11:48