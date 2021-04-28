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Darıca’dan sporda bir başarı daha

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Antalya’da gerçekleşen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 3’üncü olan Darıcalı atlet Emre Kara, 15 Mayıs’ta Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca'dan sporda bir başarı daha

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:36

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla spora ve sporcuya verilen destekler arttırılırken kısa sürede elde edilen başarılar da yüzleri güldürüyor. Atletizmden boksa, karateden yüzmeye kadar birçok farklı branşa yatırım yapan Darıca Belediyesi’nde sporcular her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Karate ve boksta kısa süre önce elde edilen başarıların ardından bir madalya da atletizmden geldi.

DARICALI SPORCU MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta Antalya’da 4 kategoride 142 atletin katılımıyla gerçekleşen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara da  U20 Genç Erkekler Kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç atlet elde ettiği dereceyle 15 Mayıs’ta Romanya’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞKAN BIYIK’TAN GENÇ SPORCUYA TEBRİK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi. Darıca’nın spor şehri olması için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençlere yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bize mutluluk veriyor. Desteğimiz artarak devam edecek. İlçemizi ve ülkemizi Milli Takım’da temsil edecek olan sporcumuz Emre Kara başta olmak üzere kulüp başkanımız ve antrenörlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Balkan Şampiyonası’ndan da madalya ile döneceğiz. Sporcumuza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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