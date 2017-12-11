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Darıcalı Atlet Avrupa İkincisi

Slovakya’nın Samorin kentinde 37 ülkenin katılımıyla yapılan Avrupa Kros Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Barbaros, Genç erkekler yarışında Norveçli Jacob Ingebritsen’in ardından ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Darıcalı Atlet Avrupa İkincisi

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:55

 
Türkiye’nin, Avrupa Kros Şampiyonası’nda  tarihinde bir seferde elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı yarışmalarda Büyük kadınlarda Yasemin Can, Büyük erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen altın madalyaya uzanırken, bu dalda Türkiye, İspanya’nın önünde Avrupa’nın zirvesine çıktı. Genç erkekler yarışında ise Ramazan Barbaros ikinci olurken, Türkiye genç erkekler sıralamasında üçüncü oldu.
Spor Bakanı Tebrik Etti 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya’da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası’nda üç altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, “Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa’da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim.” dedi.

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