Darıcalı Atlet Avrupa İkincisi

Türkiye’nin, Avrupa Kros Şampiyonası’nda tarihinde bir seferde elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı yarışmalarda Büyük kadınlarda Yasemin Can, Büyük erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen altın madalyaya uzanırken, bu dalda Türkiye, İspanya’nın önünde Avrupa’nın zirvesine çıktı. Genç erkekler yarışında ise Ramazan Barbaros ikinci olurken, Türkiye genç erkekler sıralamasında üçüncü oldu.

Spor Bakanı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya’da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası’nda üç altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.