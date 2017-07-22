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Darıca'lı Atlet Avrupa Üçüncüsü Oldu

İtalya’nın Grosseto kentindeki 24. Avrupa U20 (Gençler) Atletizm Şampiyonası’nda milli formayla yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sezgin Ataç 10,000 metrede Avrupa üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Darıca'lı Atlet Avrupa Üçüncüsü Oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44

Erkekler 10,000 metre mücadelesinde yarışa giren 11 atlet arasında en iyi üçüncü dereceye sahip olan Sezgin Ataç, final yarışında son tura Rumen Dorin Andrei Rusu ile liderlik mücadelesi içinde girdi. Son 200’de hızını artıran Rusu, Sezgin’i geride bırakırken, milli atlet 31:12.18’lik performansıyla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

SPOR BAKANI TEBRİK ETTİ

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sezgin Ataç’ın elde ettiği başarı atletizm camiasında büyük yankı uyandırırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ta Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Sezgin Ataç’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya’nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanan Sezgin Ataç’ı kutluyorum. Genç sporcumuzun elde ettiği başarı bizleri gelecek adına umutlandırdı. Sezgin Ataç’ın daha büyük başarılar elde ederek Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyorum. Devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasında mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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