Darıcalı bayanlardan kurslara yoğun ilgi

HER YAŞTAN HERKESE EĞİTİM
Zaman zaman kursları dolaşarak bayanlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Karabacak, ilçede her yaştan herkese uygun kurslar olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kursları açtıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Adnan Menderes Kültür Merkezi ve mahallelerimizde faaliyet gösteren bilgi evlerimizde açtığımız kurslara katılım oldukça yoğun. Sadece çocuklarımızı ve gençlerimizi değil yetişkin bireylerin de değişik kurslarla hem kendilerini yetiştirip hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin kurslarımıza olan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kurslarımıza katılan bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” diyerek kurslarla ilgili bilgiler aktardı.