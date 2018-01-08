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Darıcalı bayanlardan kurslara yoğun ilgi

Darıca Belediyesi tarafından ilçenin değişik mahallelerinde bayanlara yönelik verilen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Darıcalı bayanlardan kurslara yoğun ilgi

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:08

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde haftanın beş günü verilen biçki dikiş ve nakış kursları tamamen dolarken, bu yıl ilçede ilk kez verilemeye başlanan perde dikiş kurslarına katılan ev hanımları aldıkları mesleki eğitimin ardından aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Diğer yandan Osmangazi Bilgi Evi’nde bayanlara verilen Kuran-ı Kerim ve siyer dersleri de mahalledeki bayanların ilgi gösterdiği kurslardan bir diğeri oldu.

HER YAŞTAN HERKESE EĞİTİM

Zaman zaman kursları dolaşarak bayanlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Karabacak, ilçede her yaştan herkese uygun kurslar olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kursları açtıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Adnan Menderes Kültür Merkezi ve mahallelerimizde faaliyet gösteren bilgi evlerimizde açtığımız kurslara katılım oldukça yoğun. Sadece çocuklarımızı ve gençlerimizi değil yetişkin bireylerin de değişik kurslarla hem kendilerini yetiştirip hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin kurslarımıza olan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kurslarımıza katılan bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” diyerek kurslarla ilgili bilgiler aktardı.

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