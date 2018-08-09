Darıcalı Çocuklar Yüzmeyi Çok Sevdi

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlarda devam eden yaz spor okullarında 960 öğrenci eğitim alıyor.

Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde hizmet veren havuzlarda bugüne kadar 2500 çocuk, 1500 yetişkin olmak üzere toplam 4000 kişi eğitim alırken, bu yıl ilk kez yaz spor okulları kapsamında eğitim vermeye başlayan yüzme havuzlarına yoğun talep geldi. Bone ve gözlükleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler haftanın iki günü uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alarak hem yaz tatillerini değerlendiriyor, hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 eğitmen, 2 cankurtaran, teknik bakım elemanları ve temizlik personellerinin görev yaptığı havuzlarda vatandaşlar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü istifade edebiliyor.



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