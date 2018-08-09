banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalı Çocuklar Yüzmeyi Çok Sevdi

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlarda devam eden yaz spor okullarında 960 öğrenci eğitim alıyor.

Darıcalı Çocuklar Yüzmeyi Çok Sevdi

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:43

banner346
Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde hizmet veren havuzlarda bugüne kadar 2500 çocuk, 1500 yetişkin olmak üzere toplam 4000 kişi  eğitim alırken, bu yıl ilk kez yaz spor okulları kapsamında eğitim vermeye başlayan  yüzme havuzlarına yoğun talep geldi. Bone ve gözlükleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler haftanın iki günü uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alarak hem yaz tatillerini değerlendiriyor, hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. 
Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 eğitmen, 2 cankurtaran, teknik bakım elemanları ve temizlik personellerinin görev yaptığı havuzlarda vatandaşlar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü istifade edebiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI SEANSLAR 

Havuzlarda çocuklar için ayrı seanslar düzenleniyor. Yetişkinler için düzenlenen seanslardan farklı olarak 6-12 ve 12/18 yaş grupları için ayrı seanslar düzenleyen Darıca Belediyesi yetenekli gençleri tespit ederek ilerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde kurulması planlanan yüzme branşında lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi planlıyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaYüzmekGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de 35 Çift Mutluluğa Evet Dedi Gebze’de 35 Çift Mutluluğa Evet Dedi
Yaz Okulu Öğrencileri Gezide Yaz Okulu Öğrencileri Gezide
Ardahanlılar Darıca'da Sahne Aldı Ardahanlılar Darıca'da Sahne Aldı
Bayram Nedeniyle Alınan Tedbirler Bayram Nedeniyle Alınan Tedbirler
Fuar’da Sagopa Coşkusu Yaşandı Fuar’da Sagopa Coşkusu Yaşandı
Kocaeli’ye Deprem Müzesi kurulmalı Kocaeli’ye Deprem Müzesi kurulmalı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Gebze’de 35 Çift Mutluluğa Evet Dedi
Evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen çiftler nikah salonlarını doldurdu.

Haberi Oku