DARICA’LI ÇOCUKLARIN SÜNNET SEVİNCİ

Darıca sahilde gerçekleşen program öncesinde sünnet olan çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu attılar. Sünnet olan çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler, ardından da üstü açık otobüsler ile şehir turu atarak gönüllerince bir gün geçirdiler.



Bugün Çocuklarımızın Düğün Günü



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programa katılan ailelere teşekkür ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Karabacak, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Bu program bizim 13. sünnet merasimimiz. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü yapıyoruz. Ülkemizin değişik illerinden şehrimize gelen insanların, bu şehre mensup olmanın gereklerini yerine getirebilme adına, bir ve beraber olma adına bu günü gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte şehir turu attık, bende yanlarındaydım. Bütün Darıca ailesi olarak hep birlikte bu düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim gelecek nesillerimizin temel taşlarıdır. Ülkemizi bu çocuklara emanet edeceğiz” diyerek çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Darbe Girişimi Düğünümüzü Engelleyemedi





Başkan Karabacak, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da gerçekleştirecekleri Sünnet Şöleni’nin gecesinde ülkemizin yaşadığı darbe girişimini de hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıl yine böyle bir cumartesi gününe hazırlanırken ülkemiz üzerine oyun oynayan hain işbirlikçiler 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunmuş, bütün ülkemizi derinden yaralamışlardı. Bizler sabaha karşı sona eren kalkışmanın ardından şölenimizi iptal etmemiş ve hep birlikte yavrularımızın sünnet düğünlerini yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla halkımız o gün darbe girişimini bastırmış ve bu geleceğimize sahip çıkmıştı. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Biz biriz ve beraberiz, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizleri parçalayamayacaksınız. İşte bu güzel günde de hep birlikte düğünümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından program semazen gösterisi ve çocuklar için hazırlanan gösteriler ile devam etti. Gösterilerin ardından sünnet olan çocuklara Darıca Belediyesi tarafından hediyeler verildi. Darıca Belediyesi tarafından bu sene 13.’sü düzenlenen sünnet şöleni okunan mevlit ile sona erdi.