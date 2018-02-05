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Darıcalı Eray Avrupa Şampiyonu

Rusya’da yapılan 45. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda Darıcalı Milli sporcumuz Eray Şamdan 6. Kez üst üste şampiyon olarak adeta tarih yazdı.

Darıcalı Eray Avrupa Şampiyonu

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:13

 

Rusya’da yapılan 45. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda Darıcalı Milli sporcumuz Eray Şamdan 6. Kez üst üste şampiyon olarak adeta tarih yazdı. 

 

Kariyerinde son kez 21 Yaşaltı kategorisinde Avrupa Şampiyonası’na katılan Şamdan, muhteşem rekorunu geliştirmeye devam etti. Son 5 yılın Avrupa Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Yıldızı Şamdan, bu rekorunu 6 yıla çıkarmayı başardı. Ümitler, gençler ve 21 Yaşaltı kategorilerinde 6 Avrupa Şampiyonluğu 1 Avrupa üçüncülüğü ile kırılması neredeyse imkansız bir başarıya imza atan Şamdan, adını tarihe altın harflerle kazıdı.

 

PUAN VERMEDEN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

 

Soçi’de yapılan şampiyonada İlk turu bay geçen Şamdan, ikinci turda Fransız Kanagasingam Kajith’i 4-0, Üçüncü turda Portekizli Moreira Diogo’yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı Finalde Letonyalı Kuzmins Leonards’ı da 9-0 geçen Şamdan, Belaruslu rakibi Oleg Meleghin ile birlikte Final yapma hakkı kazandı. Son dünya Şampiyonası’nda yapılan üçüncülük maçında 5-1 mağlup ettiği Oleg Meleghin’i Avrupa Şampiyonası’nda 4-0 mağlup eden Şamdan, Kürsünün bir kez daha zirvesinde yer aldığı.

 

6 YIL ÜST ÜSTE AVRUPA ŞAMPİYONU

 

İlk kez 2012 yılında Azerbaycan’da katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda Üçüncü olduktan sonra, 6 yıl üst üste Şampiyon olan Şamdan, Avrupa Şampiyonaları tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sporcusu oldu. 21 Yaşaltı kategorisine Şampiyonlukla veda eden Şamdan, bundan sonra Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kovalayacak. Katıldığı 7 Avrupa Şampiyonası’nda da kürsüde yer alan ve son 6 yılı şampiyon kapatarak bir destanın sahibi olan Şamdan, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin gururu oldu. Adeta bir efsane olan Şamdan Avrupa Şampiyonaları’nda rakiplerine puan bile vermeyerek genç yaşında dünyanın en iyisi oldu.

 

KARABACAK: GURUR DUYDUK

 

Şamdan’ın başarısı Darıca’da da büyük sevince yol açtı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 3.kez Darıca’ya Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşatan Eray’ın başarılarından gurur duyduklarını belirterek genç sporcuyla beraber babası ve  antrenörü Adnan Şamdan’ı da kutladı. 2 yıl da Darıca’ya biri Üniversiteler olmak üzere 3 Avrupa Şampiyonluğu kazandıran Şamdan’ın başarılarıyla ülkemizin zor günlerinde moral bulduklarını dile getiren Karabacak, sporda Darıca’nın marka haline geldiğini ifade etti.

 


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