Darıca'lı Karateciler Madalyayla Döndü

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan ve bu yıl Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 15. Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Büyük Bayan Kata Takımı üçüncülük kupasına uzandı.

12 ülkeden 67 takımın yarıştığı organizasyonda üç Avrupa şampiyonu çıkaran Türkiye, bir gümüş, altı da bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya ile genel klasman şampiyonu olurken, Hatice Başkaya, Ayça Düzgel ve Meryem Mazlum’dan oluşan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Büyük Bayan Kata Takımı’da güçlü rakiplerini geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.