banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıcalı Kursiyerler Hünerlerini Sergiliyor

Darıca Belediyesi bünyesinde açılan Giyim, Mefruşat ve El Sanatları Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılan sergide açılan hünerlerini sergiliyorlar.

Darıcalı Kursiyerler Hünerlerini Sergiliyor

29 Nisan 2019 Pazartesi 15:31

banner419

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın eşi Havva Bıyık’la birlikte katıldığı serginin açılışında folklör gösterileri beğeniyle izlenirken, programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Bıyık, kursu başarıyla tamamlayan bütün kursiyerleri tebrik ederken serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınlara Yönelik Kurslarımız Devam Edecek

Başkan Bıyık, “Toplumumuzun temel taşı olan hanımlarımıza her zaman önem veriyoruz. Ev hanımlarının el emeklerini sergiledikleri bu güzel organizasyon hayırlı olsun. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile Darıca'da hanımlara yönelik güzel işler yapmaya, toplumun temel taşı olan ev hanımlarını desteklemeye devam edeceğiz, Darıca Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu kurslar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Kurslarda ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımızı el emeği göz nuru bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum.” dedi.

Kesilen kurdelayla açılan sergiyi gezen protokol üyeleri kursiyerlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vatandaşlar sergiyi 05 Mayıs 2019 Pazar gününe kadar mesai saatleri içinde Adnan Menderes Kültür Merkezi fuaye alanında gezebilecekler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ Girişimcilik Zirvesi 5. Yılında GTÜ Girişimcilik Zirvesi 5. Yılında
Yılmaz Vural'la Keyifli Sohbet Yılmaz Vural'la Keyifli Sohbet
"Çayı tereyağı ile için"
Televizyonda Siyaset Yapmak Televizyonda Siyaset Yapmak
Sen Ne Dilersen! Sen Ne Dilersen!
“Biz hizmetlerimizle halkımızın emrindeyiz” “Biz hizmetlerimizle halkımızın emrindeyiz”
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GTÜ Girişimcilik Zirvesi 5. Yılında
GTÜ Girişimcilik Zirvesi 2019, “Dijital İnovasyon ve Girişimcilik” temasıyla 25 Nisan 2019 tarihinde...

Haberi Oku