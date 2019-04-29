Darıcalı Kursiyerler Hünerlerini Sergiliyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın eşi Havva Bıyık’la birlikte katıldığı serginin açılışında folklör gösterileri beğeniyle izlenirken, programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Bıyık, kursu başarıyla tamamlayan bütün kursiyerleri tebrik ederken serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınlara Yönelik Kurslarımız Devam Edecek

Başkan Bıyık, “Toplumumuzun temel taşı olan hanımlarımıza her zaman önem veriyoruz. Ev hanımlarının el emeklerini sergiledikleri bu güzel organizasyon hayırlı olsun. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile Darıca'da hanımlara yönelik güzel işler yapmaya, toplumun temel taşı olan ev hanımlarını desteklemeye devam edeceğiz, Darıca Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu kurslar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Kurslarda ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımızı el emeği göz nuru bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum.” dedi.

Kesilen kurdelayla açılan sergiyi gezen protokol üyeleri kursiyerlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vatandaşlar sergiyi 05 Mayıs 2019 Pazar gününe kadar mesai saatleri içinde Adnan Menderes Kültür Merkezi fuaye alanında gezebilecekler.