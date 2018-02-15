banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'lı muhtarlar Ankara'da

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Mahalle Muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısına katıldılar.

Darıca'lı muhtarlar Ankara'da

15 Şubat 2018 Perşembe 10:01

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Mahalle Muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısına katıldılar.

Grup toplantısının ardından Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlanan Darıca heyeti meclisin ardından Başbakanlığa geçtiler. Burada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından ağırlanan heyet Fikri Işık’la Darıca’da yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bir süre görüş alışverişinde bulundular.

DARICA’DA ÖRNEK BİR BİRLİKTELİK VAR

Gerek mecliste ve gerekse Başbakanlıkta kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve bölge milletvekillerine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Darıca ilçesi olarak kaymakamlık, belediye, diğer kamu kuruluşları ve bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçemizin gelişimi için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün de muhtarlarımızla birlikte Ankara’da farklı bir program gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz adına hizmet üreten herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yıldız Entegre T.M.L Stüdyo Açılışı Yıldız Entegre T.M.L Stüdyo Açılışı
İklim değişikliği üzerine! İklim değişikliği üzerine!
Trabzonlular Başkan Köşker’e geldi Trabzonlular Başkan Köşker’e geldi
KAISİAD siyasi partilere gitti KAISİAD siyasi partilere gitti
Bıyık El Bab şehidini unutmadı Bıyık El Bab şehidini unutmadı
55 bin 682 Ton Atık Toplandı 55 bin 682 Ton Atık Toplandı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Yıldız Entegre T.M.L Stüdyo Açılışı
Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Gazetecilik Alanı’na ait iki adet haber stüdyosunun açılış...

Haberi Oku