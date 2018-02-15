Darıca'lı muhtarlar Ankara'da





Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Mahalle Muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısına katıldılar.

Grup toplantısının ardından Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlanan Darıca heyeti meclisin ardından Başbakanlığa geçtiler. Burada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından ağırlanan heyet Fikri Işık’la Darıca’da yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bir süre görüş alışverişinde bulundular.

DARICA’DA ÖRNEK BİR BİRLİKTELİK VAR

Gerek mecliste ve gerekse Başbakanlıkta kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve bölge milletvekillerine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Darıca ilçesi olarak kaymakamlık, belediye, diğer kamu kuruluşları ve bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçemizin gelişimi için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün de muhtarlarımızla birlikte Ankara’da farklı bir program gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz adına hizmet üreten herkese teşekkür ediyorum.” dedi.